Під гороховим обстрілом: мобілізованих у РФ почали навчати страйкболісти (фото)
Інструктори імітують обстріли мінометів снарядами з горохом та кульками. Через страйкболістів уже пройшло близько 600 людей.
У російській Самарській області навчають мобілізованих солдатів страйкболісти. Про це повідомляє "Медиазона".
Керівник федерації страйкболу у Самарі Антон Птічкін заявив, що через його інструкторів уже пройшло 600 бійців. Мобілізованих відправляють на навчання страйкболістам перед відряджанням на фронт. Найближчим часом, як каже Птичкін, протягом двох-трьох тижнів навчання базові навички матимуть ще 600 військових.
"Ми застосовуємо штатне озброєння підрозділів з холостими патронами, а також імітаційну зброю, що дозволяє організувати протидію противника та поразку такого", — заявив Птічкін.
Водночас стверджується, що усі інструктори мають бойовий досвід в Україні. Навчати солдатів федерація зголосилася добровільно, а чи не через те, що командування не справляється.
Страйкболісти навчають мобілізованих:
- першої допомоги
- тактиці
- евакуації товаришів під вогнем
- облаштування позицій
- ведення бойових дій
Також їх обстрілюють страйкбольним мінометом, що наповнюється горохом або кульками. Мобілізованих навчають знаходити укриття від обстрілу та як правильно стрибати на землю. Птічкін заявив, що вони навчили мотострілецький батальйон з 15-ї гвардійської Олександрійської мотосрілецької бригади та козачий батальйон "Єрмак".
Нагадаємо, за даними ЗСУ, новомобілізовані демаскують свої позиції, оскільки курять і палять багаття на своїх позиціях.
Також повідомлялося, що у РФ почали показово затримувати мобілізованих, які відмовляються воювати проти України.