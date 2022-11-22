Під гороховим обстрілом: мобілізованих у РФ почали навчати страйкболісти (фото)

Інструктори імітують обстріли мінометів снарядами з горохом та кульками. Через страйкболістів уже пройшло близько 600 людей.

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У російській Самарській області навчають мобілізованих солдатів страйкболісти. Про це повідомляє "Медиазона".

Керівник федерації страйкболу у Самарі Антон Птічкін заявив, що через його інструкторів уже пройшло 600 бійців. Мобілізованих відправляють на навчання страйкболістам перед відряджанням на фронт. Найближчим часом, як каже Птичкін, протягом двох-трьох тижнів навчання базові навички матимуть ще 600 військових.

"Ми застосовуємо штатне озброєння підрозділів з холостими патронами, а також імітаційну зброю, що дозволяє організувати протидію противника та поразку такого", — заявив Птічкін.

Водночас стверджується, що усі інструктори мають бойовий досвід в Україні. Навчати солдатів федерація зголосилася добровільно, а чи не через те, що командування не справляється.

Страйкболісти навчають мобілізованих:

першої допомоги

тактиці

евакуації товаришів під вогнем

облаштування позицій

ведення бойових дій

[ + – ] Імітація позицій у лісі

Також їх обстрілюють страйкбольним мінометом, що наповнюється горохом або кульками. Мобілізованих навчають знаходити укриття від обстрілу та як правильно стрибати на землю. Птічкін заявив, що вони навчили мотострілецький батальйон з 15-ї гвардійської Олександрійської мотосрілецької бригади та козачий батальйон "Єрмак".

Нагадаємо, за даними ЗСУ, новомобілізовані демаскують свої позиції, оскільки курять і палять багаття на своїх позиціях.

Також повідомлялося, що у РФ почали показово затримувати мобілізованих, які відмовляються воювати проти України.