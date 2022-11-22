Под гороховым обстрелом: мобилизованных в РФ начали обучать страйкболисты (фото)

Инструкторы имитируют обстрелы минометов снарядами с горохом и шариками. Через страйкболистов уже прошло около 600 человек.

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В российской Самарской области обучают мобилизованных солдат страйкболисты. Об этом сообщает "Медиазона".

Руководитель федерации страйкбола в Самаре Антон Птичкин заявил, что через его инструкторов уже прошло 600 бойцов. Мобилизованных отправляют на обучение страйкболистам перед отправкой их на фронт. В ближайшее время, как говорит Птичкин, в течение двух-трех недель обучения базовые навыки получат еще 600 военных.

"Мы применяем штатное вооружение подразделений с холостыми патронами, а также имитационное оружие, позволяющее организовать противодействие противника и поражение такового", — заявил Птичкин.

При этом утверждается, что все инструкторы имеют боевой опыт в Украине. Обучать солдат федерация вызвалась добровольно, а не по причине того, что командование не справляется.

Страйкболисты обучают мобилизованных:

первой помощи

тактике

эвакуации товарищей под огнем

обустройству позиций

ведению боевых действий

[ + – ] Имитация позиций в лесу

Также их обстреливают страйкбольным минометом, который наполняется горохом или шариками. Мобилизованных обучают находить укрытия от обстрела и как правильно прыгать на землю. Птичкин заявил, что они обучили мотострелковый батальон из 15-й гвардейской Александрийской мотосрелковой бригады и казачий батальон "Ермак".

Напомним, по данным ВСУ, новомобилизованные демаскируют свои позиции так как курят и жгут костры на своих позициях.

Также сообщалось, что в РФ начали показательно задерживать мобилизованных, которые отказываются воевать против Украины.