Под гороховым обстрелом: мобилизованных в РФ начали обучать страйкболисты (фото)
Инструкторы имитируют обстрелы минометов снарядами с горохом и шариками. Через страйкболистов уже прошло около 600 человек.
В российской Самарской области обучают мобилизованных солдат страйкболисты. Об этом сообщает "Медиазона".
Руководитель федерации страйкбола в Самаре Антон Птичкин заявил, что через его инструкторов уже прошло 600 бойцов. Мобилизованных отправляют на обучение страйкболистам перед отправкой их на фронт. В ближайшее время, как говорит Птичкин, в течение двух-трех недель обучения базовые навыки получат еще 600 военных.
"Мы применяем штатное вооружение подразделений с холостыми патронами, а также имитационное оружие, позволяющее организовать противодействие противника и поражение такового", — заявил Птичкин.
При этом утверждается, что все инструкторы имеют боевой опыт в Украине. Обучать солдат федерация вызвалась добровольно, а не по причине того, что командование не справляется.
Страйкболисты обучают мобилизованных:
- первой помощи
- тактике
- эвакуации товарищей под огнем
- обустройству позиций
- ведению боевых действий
Также их обстреливают страйкбольным минометом, который наполняется горохом или шариками. Мобилизованных обучают находить укрытия от обстрела и как правильно прыгать на землю. Птичкин заявил, что они обучили мотострелковый батальон из 15-й гвардейской Александрийской мотосрелковой бригады и казачий батальон "Ермак".
Напомним, по данным ВСУ, новомобилизованные демаскируют свои позиции так как курят и жгут костры на своих позициях.
Также сообщалось, что в РФ начали показательно задерживать мобилизованных, которые отказываются воевать против Украины.