Білоруські прикордонники намагаються збивати чи перехоплювати українські дрони, – ДПСУ

Українські прикордонники використовують БПЛА для відстеження ситуації на кордоні, а білоруська сторона намагається перехоплювати їх за допомогою станцій РЕБ.

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Державна прикордонна служба використовує дрони для стеження за територією. Білоруська сторона кілька разів намагалася стати їм на заваді. Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко в телемарафоні, передає "Ліга.Новини".

Білоруські прикордонники активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити Україні можливість спостереження за кордоном.

"Неодноразово вони (прикордонники Білорусі) намагалися перехопити управління безпілотниками, щоби затягнути їх на свою територію. Цього вдалося уникати завдяки нашим операторам", — заявив Демченко.

Також тривають роботи з будівництва оборонних ліній на кордоні з Білоруссю, знищуються під'їзні шляхи та мінують особливо небезпечні ділянки. Сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій, але поки провокацій з боку Білорусі не спостерігаються.

Нагадаємо, білоруські прикордонники заявили, що Україна підірвала мости у напрямку Гомеля та Мозиря, які є сусідами з Волинською областю.

Раніше український Генштаб рапортував про створення у білоруських прикордонних військах підрозділів операторів ударних дронів.