Прикордонники Білорусі заявили, що Україна підірвала мости у напрямку Гомеля та Мозиря

Українські сили вже розпочинають процес підриву мостів між Волинською областю та сусідньою республікою, повідомила білоруська влада.

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Українські сили підірвали майже всі мости у напрямку білоруських міст Гомель та Мозир і нині розпочинають процес підриву шляхопроводів, які пов'язують Волинську область із сусідньою республікою. Про це повідомляє білоруське агентство БелТА із посиланням на голову Прикордонного комітету РБ Анатолія Лаппо.

"Практично всі мости на Гомельському та Мозирському напрямку висаджені в повітря… Зараз починають підривати всі мости на Волинському напрямку", — поскаржився представник білоруської влади.

За словами Лаппо, зараз українська сторона намагається посилити прикриття кордону між країнами за допомогою інженерних загороджень, а прикордонна територія замінована.

"Усі дороги непроїзні. Все населення українського прикордоння перебуває під впливом антибілоруської та антиросійської пропаганди", — додав глава Прикордонного комітету Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що на кордоні з Білоруссю у північній частині країни йдуть роботи зі зведення захисної стіни.

До цього ЗМІ повідомляли про те, що Олександр Лукашенко вирішив проводити у Білорусі приховану мобілізацію. За даними джерел білоруських журналістів, армія зацікавлена насамперед у резервістах, які мають дефіцитні для військ РФ військово-облікові спеціальності, наприклад, у водіях. Також з'явилася інформація про те, що в республіці оголосили тендер на друк 50 000 бланків повісток мобілізованим.

Зі свого боку, Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що українські військові будуть вести активні оборонні дії у разі повторного наступу з території Білорусі.