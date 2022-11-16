Пограничники Беларуси заявили, что Украина взорвала мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Украинские силы уже начинают процесс подрыва мостов между Волынской областью и соседней республикой, сообщили белорусские власти.

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Украинские силы взорвали почти все мосты в направлении белорусских городов Гомель и Мозырь и сейчас начинают процесс подрыва путепроводов, связывающих Волынскую область с соседней республикой. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА со ссылкой на главу Пограничного комитета РБ Анатолия Лаппо.

"Практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлении взорваны… Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении", — пожаловался представитель белорусских властей.

По словам Лаппо, сейчас украинская сторона пытается усилить прикрытие границы между странами при помощи инженерных заграждений, а приграничная территория заминирована.

"Все дороги непроездные. Все население украинского приграничья находится под воздействием антибелорусской и антироссийской пропаганды", — добавил глава Погранкомитета Беларуси.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что на границе с Беларусью в северной части страны идут работы по возведению защитной стены.

До этого СМИ сообщали о том, что Александр Лукашенко решил проводить в Беларуси скрытую мобилизацию. По данным источников белорусских журналистов, армия заинтересована прежде всего в резервистах, имеющих дефицитные для войск РФ военно-учетные специальности, например, в водителях. Также появилась информация о том, что в республике объявили тендер на печать 50 000 бланков повесток мобилизованным.

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные будут вести активные оборонительные действия в случае повторного наступления с территории Беларуси.