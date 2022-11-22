Белорусские пограничники пытаются сбивать или перехватывать украинские дроны, – ГПСУ

Украинские пограничники используют БПЛА для отслеживания ситуации на границе, а белорусская сторона пытается их перехватывать при помощи станций РЭБ.

Related video

Государственная пограничная служба использует дроны для слежения за территорией. Белорусская сторона несколько раз пыталась им помешать. Об этом сообщает спикер ГПСУ Андрей Демченко в телемарафоне, передает "Лига.Новости".

Белорусские пограничники активно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить Украине возможность наблюдения за границей.

"Неоднократно они (пограничники Беларуси) пытались перехватить управление беспилотниками, чтобы затащить их на свою территорию. Этого удалось избегать благодаря нашим операторам", — заявил Демченко.

Также продолжаются работы по возведению оборонительных линий на границе с Беларусью, уничтожаются подъездные пути и минируют особо опасные участки. Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий, но пока провокаций со стороны Беларуси не наблюдаются.

Напомним, белорусские пограничники заявили, что Украина взорвала мосты в направлении Гомеля и Мозыря, которые соседствуют с Волынской областью.

Ранее украинский Генштаб рапортовал о создании в белорусских погранвойсках подразделений операторов ударных дронов.