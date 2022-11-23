"Не менше року": у Мін'юсті розповіли, коли Україна отримає грошові компенсації від РФ

Виплати компенсацій українським громадянам та підприємствам здійснюватимуться за рахунок активів РФ. Для цього буде створено міжнародний реєстр збитків, завданих Україні під час війни.

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Заступник міністра юстиції України Ірина Мудра завила, що для отримання фінансової компенсації від Російської Федерації ведеться робота у трьох основних напрямках. Джерелами виплат стануть як суверенні, і приватні російські активи. Про це заступник міністра розповіла в ефірі національного телемарафону.

Перший напрямок, в якому веде роботу Міністерство, пов'язаний з виконанням резолюції Генасамблеї ООН. Крім того, Мін'юст ініціював створення міжнародного реєстру збитків, які стануть документальним підтвердженням втрат або пошкоджень для відшкодування втрат, завданих війною.

Ірина Мудра наголошує, що по цьому питанню Україна активно співпрацює з європейськими державами. Вона також згадала про переговори з країнами ЄС з приводу фінансування даної ініціативи.

Щодо другого напряму, у відомстві працюють над створенням багатостороннього міжнародного договору. Завдяки цьому документу російські активи зможуть перейти до компенсаційного фонду. Крім того, на підставі договору буде створено спеціальну комісію.

До третього напряму належить робота з країнами, яких Україна бачить потенційними учасниками цього договору. Ірина Мудра зазначила, що робота з усіх трьох напрямків дозволить Україні отримати від РФ виплати.

"Процес створення міжнародного реєстру збитків – це перший крок до створення компенсаційного механізму – розпочався. Наше бачення – протягом пів року цей реєстр має запрацювати", – повідомляє заступник міністра юстиції.

Ірина Мудра також вважає, що на ратифікацію компенсаційного договору Україні знадобиться щонайменше один рік.

Нагадаємо, що суд у Гаазі призначив компенсацію родичам загиблих у катастрофі МН17. Виплачуватимуть їх визнаний винним Ігор Гіркін та його "підлеглі".

Ще Фокус писав, що українцям, які залишилися без житла через війну, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки. При цьому отриману нерухомість не можна буде перепродати невизначений час