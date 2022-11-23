"Не меньше года": в Минюсте рассказали, когда Украина получит денежные компенсации от РФ

Выплаты компенсаций украинским гражданам и предприятиям будут осуществляться за счет активов РФ. Для этого будет создан международный реестр ущерба, нанесенного Украине во время войны.

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Заступник министра юстиции Украины Ирина Мудра завила, что для получения финансовой компенсации от Российской Федерации ведется работа в трех основных направлениях. Источниками выплат станут как суверенные, так и приватные российские активы. Об этом замминистра рассказала в эфире национального телемарафона.

Первое направление, в котором ведет работу Министерство связанно с исполнением резолюции Генассамблеи ООН. Кроме того, Минюст инициировал создание международного реестра разрушений, который станет документальным подтверждением потерь или повреждений для возмещения ущерба причиненного войной.

Ирина Мудра отмечает, что по данному вопросу Украина активно сотрудничает с европейскими государствами. Она также упомянула о переговорах со странами ЕС по поводу финансированная данной инициативы.

Касательно второго направления, в ведомстве работают над созданием многостороннего международного договора. Благодаря этому документу, российские активы смогут перейти в компенсационный фонд. Кроме того, на основании договора будет создана специальная комиссия.

К третьему направлению относится работа со странами, которых Украина видит потенциальными участниками упомянутого договора. Ирина Мудра отметила, что работа по всем трем направлениям позволит Украине добиться от РФ выплат.

"Процесс создания международного реестра ущерба – это первый шаг к созданию компенсационного механизма – начался. Наше виденье – на протяжении полугода этот реестр должен заработать", — сообщает замминистра юстиции.

Ирина Мудра также считает, что на ратификацию компенсационного договора Украине понадобится минимум один год.

Напомним, что суд в Гааге назначил компенсацию родственникам погибших в катастрофе МН17. Выплачивать их будут признанный виновным Игорь Гиркин и его "подчиненные".

Еще Фокус писал, что украинцам, которые остались без жилья из-за войны, будут предоставлять компенсацию за разрушенные дома. При этом, полученную недвижимость нельзя будет перепродать неопределенное время