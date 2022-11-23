Росія могла витратити майже всі іранські дрони-камікадзе, – британська розвідка

За даними розвідників, РФ дронами-камікадзе хотіла компенсувати гостру нестачу крилатих ракет, але це дало лише обмежений успіх.

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Армія РФ, ймовірно, витратила переважну більшість іранських дронів-камікадзе, які прийшли на заміну крилатим ракетам. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки.

Вказується, що з вересня Росія запустила сотні дронів, зроблених в Ірані проти України. Атаки були ударами традиційнішою зброєю та безліччю дронів-камікадзе. Росія використала їх для ударів по українській електромережі та тактичних військових цілях.

Останнім часом ЗС РФ, ймовірно, хотіло, щоб безпілотники брали медичні установи як можливу ціль, якщо їх вдавалося виявити.

"Росія, ймовірно, задумала кампанію з БПЛА, щоб компенсувати гостру нестачу крилатих ракет. Але цей підхід мав обмежений успіх. Більшість запущених БПЛА знешкоджена", — зазначають розвідники.

Також приблизно з 17 листопада не було повідомлень про удари дронів-камікадзе. Ймовірно, ЗС РФ майже вичерпали свої поточні запаси. Імовірно, що вони шукатимуть спосіб їх поповнення.

Нагадаємо, колишній льотчик ВПС Ірану заявив, що в Ірані не можуть виготовляти понад 20 дронів-камікадзе на місяць. Тому РФ не може їх отримувати у потрібній кількості.

Раніше експерти з України та Ірану обговорили застосування "Шахідів" армією РФ. Україна пригрозила відплатою, якщо іранські поставки у РФ продовжаться.