Россия могла израсходовать почти все иранские дроны-камикадзе, – британская разведка

По данным разведчиков, РФ дронами-камикадзе хотела компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но это дало лишь ограниченный успех.

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Армия РФ, вероятно, израсходовала подавляющее большинство иранских дронов-камикадзе, которые пришли на замену крылатым ракетам. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки.

Указывается, с сентября Россия запустила сотни дронов, сделанных в Иране против Украины. Атаки представляли собой удары более традиционным оружием и множеством дронов-камикадзе. Россия использовала их для ударов по украинской электросети и тактическим военным целям.

В последнее время ВС РФ, вероятно, хотело, чтобы беспилотники брали медицинские учреждения как возможные цели, если их удавалось обнаружить.

"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет. Но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были обезврежены", — отмечают разведчики.

Также примерно с 17 ноября не было сообщений об ударах дронов-камикадзе. Вероятно, ВС РФ почти исчерпали свои текущие запасы. Также вероятно, что они будут искать способ их пополнения.

Напомним, бывший летчик ВВС Ирана заявил, что в Иране не могут изготавливать больше 20 дронов-камикадзе в месяц. Поэтому РФ не может их получать в нужном количестве.

Ранее эксперты из Украины и Ирана обсудили применение "Шахедов" армией РФ. Украина пригрозила возмездием, если иранские поставки будут продолжаться в РФ.