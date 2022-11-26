Естонія попросила українських прикордонників допомогти виявляти російських агентів

Одним із завдань наших прикордонників буде допомога біженцям з України, які шукають тимчасового притулку. Нести службу працівники ДСНС будуть на переходах Нарва та Лухамаа.

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Естонці запросили українських прикордонників допомагати їм контролювати європейський кордон. Про це повідомляє видання ERR.

За допомогою до українців Естонія звернулася через європейську агенцію з охорони кордонів Frontex.

Українців запросили працювати на переходах Нарва та Лухамаа. Через ці пропускні пункти йде основний потік біженців із Росії.

Естонія побоюється, що російські спецслужби можуть проштовхнути в цей натовп свою агентуру та провокаторів. А ті, зі свого боку, потрапивши на територію Естонії, почнуть розхитувати ситуацію всередині країни.

Крім того, естонці хочуть скористатися досвідом українських колег і краще зрозуміти біженців, які прибувають з України, й ефективніше надавати їм допомогу.

"Прикордонникам на східному кордоні доводиться нелегко: щодня серед сотень людей вони мають виділяти тих, хто справді рятується втечею від війни, і тих, хто не має права приїжджати в Естонію", — прокоментував ситуацію голова відділу прикордонної охорони Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерт Беличов.

Видання повідомляє, що прикордонники з України розпочали виконання своїх службових обов'язків уже цієї суботи, 26 листопада.

[ + – ] Нести службу працівники ДСНС будуть на переходах Нарва та Лухамаа

Нагадаємо, фінські прикордонники почали забирати гроші в росіян під час виїзду з країни. Росіяни скаржаться, що через санкції ЄС вони не можуть провезти в свою країну готівкову європейську валюту. Може йтися як про 400 євро, так і про більші суми.

Фокус також писав про те, що прикордонники на Закарпатті за місяць затримали майже сотню ухильників. За інформацією прикордонників Мукачівського загону, за місяць вони затримали 92 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за кордон.