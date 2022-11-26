Эстония попросила украинских пограничников помочь выявлять российских агентов

Одним из заданий наших пограничников будет помощь беженцам из Украины, которые ищут временное убежище. Нести службу работники ГСЧС будут на переходах Нарва и Лухамаа.

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Эстонцы пригласили украинских пограничников помогать им контролировать европейскую границу. Об этом сообщает издание ERR.

За помощью к украинцам Эстония обратилась через европейское агентство по охране границ Frontex.

Украинцев пригласили работать на переходах Нарва и Лухамаа. Через эти пропускные пункты идет основной поток беженцев с территории России.

Эстония опасается, что российские спецслужбы могут внедрить в эту толпу свою агентуру и провокаторов. А те, в свою очередь, попав на территорию Эстонии, примутся расшатывать ситуацию внутри страны.

Кроме того, эстонцы хотят воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять прибывающих из Украины беженцев и эффективнее оказывать им помощь.

"Пограничникам на восточной границе приходится нелегко: каждый день среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию", – прокомментировал ситуацию глава отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев.

Издание сообщает, что пограничники из Украины приступили к исполнению своих служебных обязанностей уже в эту субботу, 26 ноября.

[ + – ] Нести службу работники ГСЧС будут на переходах Нарва и Лухамаа.

Напомним, финские пограничники начали отбирать деньги у россиян при выезде из страны. Россияне жалуются, что из-за санкций ЕС они не могут провезти в свою страну наличную европейскую валюту. Речь может идти как 400 евро, так и о более крупных суммах.

Фокус также писал о том, что пограничники на Закарпатье за месяц задержали почти сотню уклонистов. По информации пограничников Мукачевского отряда, за месяц они задержали 92 мужчин, которые пытались незаконно выехать заграницу.