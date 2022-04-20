Пограничники на Закарпатье за месяц задержали почти сотню уклонистов (видео)
По информации пограничников Мукачевского отряда, за месяц они задержали 92 мужчин, которые пытались незаконно выехать заграницу.
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Вчера, 19 апреля, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье задержали девятерых граждан Украины, пытавшихся двумя группами убежать в Венгрию через государственную границу. Все нарушители являются военнообязанными. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Всего в текущем месяце закарпатские пограничники задержали 92 уклониста. Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пункта пропуска, 27 пробовали выехать по недействительным паспортам. Еще 17 человек использовали поддельные документы.
В Госпогранслужбе уточняют, что за этот же период правоохранители смогли задержать семерых организаторов, за деньги помогающих украинцам незаконно пересекать границу.
Попытки незаконно выбраться в другие страны, чтобы избежать воинской повинности, в Украине сейчас не редкость. Так, 17 апреля на Закарпатье задержали троих украинцев, переправлявших уклонистов через реку. За отправку троих клиентов в Венгрию они должны были получить 16 500 евро.
До этого правоохранители разоблачили банду лиц, готовящую побеги украинцев в Черновицкой области.
Однако такие попытки незаконно выбраться за рубеж нередко заканчиваются летально, утверждают пограничники. В начале апреля правоохранители возле водоемов находили тела людей, которые не смогли доплыть до другого берега.
Напомним, что в конце марта Верховная Рада назвала категории мужчин, которые могут покинуть Украину во время войны.
Ранее Фокус рассказывал, что беженцы из других стран начали возвращаться домой.