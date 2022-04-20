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Украина Российско-украинская война

Пограничники на Закарпатье за месяц задержали почти сотню уклонистов (видео)

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Фото: пресслужба Держприкордонслужби | Задержание уклонистов на границе с Венгрией

По информации пограничников Мукачевского отряда, за месяц они задержали 92 мужчин, которые пытались незаконно выехать заграницу.

Вчера, 19 апреля, пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье задержали девятерых граждан Украины, пытавшихся двумя группами убежать в Венгрию через государственную границу. Все нарушители являются военнообязанными. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Девять украинцев попытались незаконно пересечь границу

Всего в текущем месяце закарпатские пограничники задержали 92 уклониста. Из них 48 мужчин пытались пересечь границу вне пункта пропуска, 27 пробовали выехать по недействительным паспортам. Еще 17 человек использовали поддельные документы.

Видео задержания нарушителей на границе с Венгрией

В Госпогранслужбе уточняют, что за этот же период правоохранители смогли задержать семерых организаторов, за деньги помогающих украинцам незаконно пересекать границу.

Попытки незаконно выбраться в другие страны, чтобы избежать воинской повинности, в Украине сейчас не редкость. Так, 17 апреля на Закарпатье задержали троих украинцев, переправлявших уклонистов через реку. За отправку троих клиентов в Венгрию они должны были получить 16 500 евро.

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Немало мужчин пытаются сбежать в другие страны вплавь через водоемы.

До этого правоохранители разоблачили банду лиц, готовящую побеги украинцев в Черновицкой области.

Однако такие попытки незаконно выбраться за рубеж нередко заканчиваются летально, утверждают пограничники. В начале апреля правоохранители возле водоемов находили тела людей, которые не смогли доплыть до другого берега.

Напомним, что в конце марта Верховная Рада назвала категории мужчин, которые могут покинуть Украину во время войны.

Ранее Фокус рассказывал, что беженцы из других стран начали возвращаться домой.