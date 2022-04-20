Прикордонники на Закарпатті за місяць затримали майже сотню ухильників (відео)

За інформацією прикордонників Мукачівського загону, за місяць вони затримали 92 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати за кордон.

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Учора, 19 квітня, прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті затримали дев'ятьох громадян України, які намагалися двома групами втекти до Угорщини через державний кордон. Усі порушники є військовозобов'язаними. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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[ + – ] Дев'ять українців спробували незаконно перетнути кордон

Загалом у цьому місяці закарпатські прикордонники затримали 92 ухильників. З них 48 чоловіків намагалися перетнути кордон поза пунктом пропуску, 27 намагалися виїхати за недійсними паспортами. Ще 17 людей використали підроблені документи.

[ + – ] Відео затримання порушників на кордоні з Угорщиною

У Держприкордонслужбі уточнюють, що за цей же період правоохоронці змогли затримати сімох організаторів, які за гроші допомагають українцям незаконно перетинати кордон.

Спроби незаконно вибратися в інші країни, щоб уникнути військового обов'язку, в Україні зараз не рідкість. Так, 17 квітня на Закарпатті затримали трьох українців, які переправляли ухильників через річку. За відправляння трьох клієнтів до Угорщини вони мали отримати 16 500 євро.

[ + – ] Чимало чоловіків намагаються втекти в інші країни водою через водойми

До цього правоохоронці викрили банду осіб, які готували втечі українців у Чернівецькій області.

Однак такі спроби незаконно вибратися за кордон нерідко закінчуються летально, стверджують прикордонники. На початку квітня правоохоронці біля водойм знаходили тіла людей, які не змогли доплисти до іншого берега.

Нагадаємо, що наприкінці березня Верховна Рада назвала категорії чоловіків, які можуть покинути Україну під час війни.

Раніше Фокус розповідав, що біженці з інших країн почали повертатися додому.