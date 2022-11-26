Росіяни відправляють на фронт ув'язнених із туберкульозом, — ЗМІ

Російське командування кидає на фронт хворих і непідготовлених засуджених — ті, хто відмовляється від участі у війні, загадково зникають.

Related video

Багато російських військовослужбовців, які воюють на передовій в Україні на боці РФ, мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йдеться про хворих на туберкульоз ув'язнених, які були завербовані для участі у повномасштабній війні. Про це пише видання The Mirror із посиланням на британських військових експертів.

За даними джерел видання в силових структурах, російські в'язні, які беруть участь у війні, часто хворіють на туберкульоз. Крім цього у хворих резервістів недостатньо підготовки та спорядження, вони зазнають великих втрат, коли задіяні у копанні великих траншів. У Міністерстві оборони Великої Британії стверджують, що дедалі більше сімей в РФ протестують проти умов, у яких перебувають їхні родичі, котрі воюють проти України.

У публікації також йдеться, що кількість ув'язнених у російських колоніях на тлі масового вербування на війну проти України зменшилася на 23 тисячі людей лише за два місяці. Раніше їм пропонували свободу в обмін на участь у бойових діях, проте коли до цього процесу включилося керівництво "Групи Вагнер", ситуація для засуджених погіршилася — ті, хто відмовляється воювати, зникають безвісти. Говорячи про втрати серед завербованих ув'язнених, видання наводить цифру 500 загиблих під час війни.

Кампанія з вербування ув'язнених проводилася у вкрай віддалених ізоляторах у Сибіру та Далекому Сході Росії, зокрема у Новосибірську, Красноярську, Норильську за Полярним колом і Якутії — ці ізольовані табори недоступні для багатьох родичів, які в європейській частині Росії, що полегшує стирання ув'язнених з обліку, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, нещодавно голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в районі Білогорівки та Бахмута російське командування відправило в зону бойових дій майже 2 тисячі ув'язнених.

Також раніше з'явилася інформація про те, що "вагнерівці" вбили понад 50 ув'язнених, відправлених в Україну.