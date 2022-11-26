Россияне посылают на фронт заключенных с туберкулезом, — СМИ

Российское командование бросает на фронт больных и неподготовленных осужденных — те, кто отказывается от участия в войне, загадочно исчезают.

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Многие российские военнослужащие, которые воюют на передовой в Украине на стороне РФ, имеют серьезные проблемы со здоровьем. В частности, речь идет о больных туберкулезом заключенных, которые были завербованы для участия в полномасштабной войне. Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на британских военных экспертов.

По данным источников издания в силовых структурах, российские заключенные, которые участвуют в войне, часто болеют туберкулезом. Помимо этого у больных резервистов недостаточно подготовки и снаряжения, они несут большие потери, когда задействованы в копании больших траншей. В Министерстве обороны Великобритании утверждают, что все больше семей в РФ протестуют против условий, в которых находятся их родственники, воюющие против Украины.

В публикации также говорится, что число заключенных в российских колониях на фоне массовой вербовки на войну против Украины уменьшилось на 23 тысячи человек всего за два месяца. Ранее им предлагали свободу в обмен на участие в боевых действиях, однако когда в этот процесс включилось руководство "Группы Вагнер", ситуация для осужденных ухудшилась — те, кто отказывается воевать, пропадают без вести. Говоря о потерях среди завербованных заключенных, издание приводит цифру в 500 погибших в ходе войны.

Кампания по вербовке заключенных проводилась в крайне отдаленных изоляторах в Сибири и на Дальнем Востоке России, в том числе в Новосибирске, Красноярске, Норильске за Полярным кругом и в Якутии — эти изолированные лагеря недоступны для многих родственников, проживающих в европейской части России, что облегчает стирание заключенных с учета, говорится в материале.

Напомним, недавно глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в районе Белогоровки и Бахмута российское командование послало в зону боевых действий около 2 тысяч заключенных.

Также ранее появилась информация о том, что "вагнеровцы" убили более 50 заключенных, отправленных в Украину.