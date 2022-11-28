"Прямо в люк": прикордонники знищили самохідний ПТРК ЗС РФ з дрону (відео)

Бійці відстежили ворожу машину з протитанковим ракетним комплексом, а потім скинули на неї боєприпас.

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Військовослужбовці Державної прикордонної служби України скинули з дрона боєприпас на російський протитанковий комплекс. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Підрозділ аеророзвідки прикордонників відстежили російську самохідну установку з ПТРК. Потім на машину скинули боєприпас, який залетів у люк. Ворожий протитанковий ракетний комплекс більше не загрожуватиме.

Після потрапляння вибухівки машина ЗС РФ задимілася.

"У люк прямо. Прямо в люк!" — емоційно реагують прикордонники.

Українські Сили оборони активно використовують невеликі дрони, на які чіпляють гранати чи постріли для ВОГів. За допомогою коптерів боєприпаси скидають на ворожу техніку, позиції чи зміцнення ворога.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ знищила дроном новітню російську станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше українські військові показали, як дрони знищують ЗС РФ під Бахмутом.