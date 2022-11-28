"Прямо в люк": пограничники уничтожили самоходный ПТРК ВС РФ из дрона (видео)

Бойцы отследили вражескую машину с противотанковым ракетным комплексом, а затем сбросили на нее боеприпас.

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Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины сбросили с дрона боеприпас на российский противотанковый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Подразделение аэроразведки пограничников отследили российскую самоходную установку с ПТРК. Затем на машину сбросили боеприпас, который залетел в открытый люк. Вражеский противотанковый ракетный комплекс больше не будет нести угрозы.

После попадания взрывчатки, машина ВС РФ задымилась.

"В люк прямо. Прямо в люк!" – эмоционально реагируют пограничники.

Украинские Силы обороны активно используют небольшие дроны, на которые цепляют гранаты или выстрелы для ВОГов. При помощи коптеров боеприпасы сбрасывают на вражескую технику, позиции или укрепления врага.

Напомним, контрразведка СБУ уничтожила дроном новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее украинские военные показали, как дроны уничтожают ВС РФ под Бахмутом.