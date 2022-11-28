Вступ Білорусі в пряму війну з Україною стане для неї самогубством, — ГУР

Для режиму Лукашенка наземна операція проти України стане самогубством так само, як і для самої армії, зазначають у розвідці.

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Спроба армії Білорусі вступити у війну обернеться для неї самогубством. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє пресслужба ГУР.

Усі заяви про вступ Білорусі у війну проти України мають кілька цілей:

посіяти паніку серед українців і тих, хто живе на прикордонній території

дезорієнтувати Сили оборони та розосередити сили

Кількість ЗС РФ на території Білорусі тільки збільшуватиметься, але ударних угруповань поки що немає. Якщо ж Лукашенко зважиться на таку операцію, вона стане самогубством для режиму Лукашенка та білоруської армії.

Також метою для подібних інформаційно-психологічних операцій є вплив на населення самої Білорусі.

"Зробити так, щоб заіскрило, і все ж таки втягнути саму Білорусь у повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", — заявив Юсов.

Він також додав, що важливо розуміти цілі РФ, щоб не попастися на них. Це не означає, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, Білорусь допомагає РФ боєприпасами, зброєю, технікою, надає свій повітряний простір для ударів по Україні. Говорити на сьогодні про пряме повномасштабне вторгнення Білорусі в Україну не доводиться.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ готується перекинути військових із Білорусі в Україну.

Раніше повідомлялося, що РФ наростила своє угруповання військ у Білорусі до 12 000 бійців.