Вступление Беларуси в прямую войну с Украиной станет для нее самоубийством, – ГУР

Для режима Лукашенко наземная операция против Украины станет самоубийственной ровно как и для самой армии, отмечают в разведке.

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Попытка вступить армии Беларуси в войну обернется для нее самоубийством. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба ГУР.

Все заявления о вступлении Беларуси в войну против Украины преследуют несколько целей:

посеять панику среди украинцев и тех, кто живет на приграничной территории

дезориентировать Силы обороны и рассредоточить силы

Количество ВС РФ на территории Беларуси будут только увеличиваться, но ударных группировок пока нет. Если же Лукашенко решится на такую операцию, то она станет самоубийством для режима Лукашенко и белорусской армии.

Также целью для подобных информационно-психологических операция является влияние на население самой Белоруси.

"Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было", — заявил Юсов.

Он также добавил, что важно понимать цели РФ, чтобы не попадаться на них. При этом это не означает, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она на есть, Беларусь помогает РФ боеприпасами, оружием, техникой, предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине. Говорить о прямом полномасштабном вторжении Беларуси в Украину говорить на сегодняшний день не приходится.

Напомним, по данным Генштаба, РФ готовится перебросить военных из Беларуси в Украину.

Ранее сообщалось, что РФ нарастило свою группировку войск в Беларуси до 12 000 бойцов.