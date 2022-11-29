РФ і США використовували лінію спецзв'язку лише один раз із 24 лютого, — Reuters

Переговори між представниками Москви та Вашингтона стосувалися дій ЗС РФ біля критичних об'єктів інфраструктури.

Related video

Лінія зв'язку, створена між Збройними силами США та РФ на початку повномасштабної війни в Україні, досі використовувалася лише один раз. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на неназваного офіційного представника Вашингтона.

За словами співрозмовника видання, США ініціювали дзвінок по лінії "деконфліктної ситуації", щоб висловити стурбованість щодо операцій Збройних сил РФ біля критично важливих об'єктів інфраструктури України — уточнити якого саме інциденту торкалася розмова джерело відмовилося. Водночас видання зазначає, що до таких інцидентів могли належати дії військ РФ навколо Запорізької АЕС в Енергодарі.

Журналісти зазначили, що лінія деконфліктної ситуації — лише один із каналів, по яких контактують американські та російські військові. Інші канали враховують рідкісні переговори між міністрами оборони Ллойдом Остіном і Сергієм Шойгу, а також головнокомандувачами армій двох країн Марка Міллі та Валерія Герасимова. Крім того, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і директор ЦРУ Білл Бернс також контактували з російськими представниками.

Відповідаючи на прохання прокоментувати лінію врегулювання конфлікту, Пентагон сказав лише, що має кілька каналів для "обговорення критичних питань безпеки з росіянами під час непередбачених обставин або надзвичайної ситуації з метою запобігання прорахункам, військовим інцидентам та ескалації", йдеться в публікації.

Нагадаємо, нещодавно в Анкарі відбулася зустріч між директором ЦРУ Бернсом і головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. За даними ЗМІ, переговори стосувалися ядерного озброєння.

Тим часом, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Київ готовий вести переговори з Москвою в умовах повномасштабної війни "тільки через приціл".