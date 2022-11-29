РФ и США использовали линию спецсвязи только один раз с 24 февраля, — Reuters

Переговоры между представителями Москвы и Вашингтона касались действий ВС РФ возле критических объектов инфраструктуры.

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Линия связи, созданная между Вооруженными силами США и РФ в начале полномасштабной войны в Украине, до сих пор использовалась только один раз. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя Вашингтона.

По словам собеседника издания, США инициировали звонок по линии "деконфликтной ситуации", чтобы выразить обеспокоенность касательно операций Вооруженных сил РФ возле критически важных объектов инфраструктуры Украины — уточнить какого именно инцидента касался разговор источник отказался. В то же время издание отмечает, что к таким инцидентам могли относиться действия войск РФ вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре.

Журналисты отметили, что линия деконфликтной ситуации — лишь один из каналов, по которым контактируют американские и российские военные. Другие каналы включают в себя редкие переговоры между министрами обороны Ллойдом Остином и Сергеем Шойгу, а также главнокомандующими армий двух стран Марка Милли и Валерия Герасимова. Кроме того советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Билл Бернс также контактировали с российскими представителями.

Отвечая на просьбу прокомментировать линию урегулирования конфликта, Пентагон сказал лишь, что у него есть несколько каналов для "обсуждения критических вопросов безопасности с россиянами во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации с целью предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации", говорится в публикации.

Напомним, недавно в Анкаре прошла встреча между директором ЦРУ Бернсом и главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. По данным СМИ, переговоры касались ядерного вооружения.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой в условиях полномасштабной войны "только через прицел".