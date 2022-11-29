У Росії зробили експонатом музею шкарпетку загиблого в Україні окупанта (фото)

В експозиції краєзнавчого музею у Бєлгородській області виставлено особисті речі, які належали молодшому лейтенанту Вадиму Рожкову та іншим військовим. Відвідувачі можуть подивитися на їхні матроски, черевики та кашкети.

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В експозиції Олексіївського краєзнавчого музею в Бєлгородській області РФ виставлено особисті речі, які належали молодшому лейтенанту Вадиму Рожкову. Російський військовий загинув у червні цього року у війні проти України на Донбасі. Про це повідомляє видання "Полігон" з посиланням на сайт державного каталогу музейного фонду Росії.

Як уточнюється, в експозицію музею, зокрема, потрапили "військові черевики для низьких температур", камуфляжні штани та матроска Рожкова. Також відвідувачі можуть подивитися на "гольф спортивний", який належав військовому. Він представлений в одиничному екземплярі, на відміну від взуття, що йде у парі.

[ + – ] Речі Вадима Рожкова, виставлені у музеї

В Олексіївському музеї є особисті речі й інших військових — Олексія Брянцева та Сергія Шевченка. Тут представлені куртка, кашкет і фляжка з написом "Седой".

[ + – ] Фляга з написом "Седой" у колекції музею

Серед інших предметів експозиції є також боксерські рукавички та армійський жетон росіянина Едуарда Іванченка, який служив у ЗС РФ на контрактній основі.

Експозиції російських музеїв: особисті речі військових ЗС РФ

Журналісти пишуть, що музей у Бєлгородській області — не єдиний, де представлені речі загиблих у війні проти України росіян. Схожа експозиція є у музейному центрі Чумакова в Оренбурзі. Там зберігається книга із віршами Ельдара Муратшина, який загинув ще у березні.

У музеї краєзнавства в Саратові представлені штани, нашивки, бирка від речового мішка та фотографія Ордена мужності Юрія Хахуліна, який загинув у березні.

Корочанський краєзнавчий музей демонструє тільник і військову форму військового РФ Руслана Яровського, який загинув у вересні.

Інгуський краєзнавчий музей виставив ксерокопію указу президента РФ Володимира Путіна про нагородження старшого сержанта Ісламу Барханоева Орденом мужності посмертно.

У Новочеркаському музеї історії донського козацтва можна побачити дві футболки з написами "Za Наших". Там само демонструють дитячі шорти та майку із символом Z та гаслом "СвоихНеБросаем".

[ + – ] Дитячий одяг з Z-символікою

Ще один краєзнавчий музей у Бєлгородській області додав до експозиції дерев'яні значки та нашивку з символами Z та V, а також сувенірну монету з зображенням Путіна, присвячену повномасштабній війні проти України.

[ + – ] Сувенірна монета з Путіним

Курганінський історичний музей у Краснодарському краї вирішив виставити статуетку "Бабусі з червоним прапором".

[ + – ] "Бабуся з червоним прапором" з краснодарського музею

А Оренбурзький губернаторський історико-краєзнавчий музей експонує російську газету "Комсомольська правда" від 25 лютого 2022 року зі статтею "Чим закінчиться спецоперація [повномасштабна війна] в Україні".

Нагадаємо, 25 листопада президент РФ Володимир Путін зустрівся з матерями військових РФ, які воюють або загинули в Україні. Глава країни-агресорки пообіцяв зробити все для того, щоб жінки "не почувалися забутими". На зустрічі були присутні 17 жінок з різних регіонів РФ.

Як пізніше з'ясували журналісти, зустріч організували з підставними особами. З Путіним зустрілися функціонерки та російські чиновниці з різних регіонів.