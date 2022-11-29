В России сделали экспонатом музея носок погибшего в Украине оккупанта (фото)

В экспозиции краеведческого музея в Белгородской области выставлены личные вещи, принадлежавшие младшему лейтенанту Вадиму Рожкову и другим военным. Посетители могут посмотреть на их тельняшки, ботинки и фуражки.

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В экспозиции Алексеевского краеведческого музея в Белгородской области РФ выставлены личные вещи, принадлежавшие младшему лейтенанту Вадиму Рожкову. Российский военный погиб в июне этого года в войне против Украины на Донбассе. Об этом сообщает издание "Полигон" со ссылкой на сайт государственного каталога музейного фонда России.

Как уточняется, в экспозицию музея, в частности, попали "военные ботинки для низких температур", камуфляжные брюки и тельняшка Рожкова. Также посетители могут посмотреть на "гольф спортивный", принадлежавший военному. Он представлен в единичном экземпляре, в отличие от обуви, которая идет в паре.

[ + – ] Вещи Вадима Рожкова, выставленные в музее

В Алексеевском музее есть личные вещи и других военных –– Алексея Брянцева и Сергея Шевченко. Здесь представлены куртка, фуражка и фляжка с надписью "Седой".

[ + – ] Фляжка с надписью "Седой" в коллекции музея

Среди других предметов экспозиции есть также боксерские перчатки и армейский жетон россиянина Эдуарда Иванченко, который служил в ВС РФ на контрактном основе.

Экспозиции российских музеев: личные вещи военных ВС РФ

Журналисты пишут, что музей в Белгородской области –– не единственный, где представлены вещи погибших в войне против Украины россиян. Похожая экспозиция есть в музейном центре Чумакова в Оренбурге. Там хранится книга со стихами Эльдара Муратшина, который погиб еще в марте.

В музее краеведения в Саратове представлены брюки, нашивки, бирка от вещмешка и фотография Ордена мужества Юрия Хахулина, погибшего в марте.

Корочанский краеведческий музей демонстрирует тельняшку и военную форму военного РФ Руслана Яровского, который погиб в сентябре.

Ингушский краеведческий музей выставил ксерокопию указа президента РФ Владимира Путина о награждении старшего сержанта Ислама Барханоева Орденом мужества посмертно.

В Новочеркасском музее истории донского казачества можно увидеть две футболки с надписями "Za Наших". Там же демонстрируют детские шорты и майку с символом Z и лозунгом "СвоихНеБросаем".

[ + – ] Детская одежда с Z-символикой

Еще один краеведческий музей в Белгородской области добавил в экспозицию деревянные значки и нашивку с символами Z и V, а также сувенирную монету с изображением Путина, посвященную полномасштабной войне против Украины.

[ + – ] Сувенирная монета с Путиным

Курганинский исторический музей в Краснодарском крае решил выставить статуэтку "Старушки с красным флагом".

[ + – ] "Старушка с красным флагом" из краснодарского музея

А Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей экспонирует российскую газету "Комсомольская правда" от 25 февраля 2022 года со статьей "Чем закончится спецоперация [полномасштабная война] на Украине".

Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин встретился с матерями военных РФ, воюющих или погибших в Украине. Глава страны-агрессора пообещал сделать все для того, чтобы женщины "не чувствовали себя забытыми". На встрече присутствовало 17 женщин из разных регионов РФ.

Как позже выяснили журналисты, встречу организовали с подставными лицами. С Путиным встретились функционерки и российские чиновницы из разных регионов.