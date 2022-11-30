"Ми вивчаємо всі варіанти": Україна очікує на постачання американських ППО до кінця року, — Єрмак

За словами голови ВП, Україна ще обговорює зі США питання щодо постачання танків, літаків і ракет великої дальності.

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Україна розраховує, що Сполучені Штати додатково поставлять ППО вже до кінця 2022 року. Також обговорюються інші варіанти воєнної допомоги. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі сайту Financial Times.

За його словами, адміністрація президента США Джо Байдена знає, що необхідно Україні сьогодні, і що їй знадобиться у майбутньому.

"Однак ми, як і раніше, обговорюємо з ними низку питань, які, як ми вважаємо, потрібно вирішити. Я говорю про танки, про ракети великої дальності, про літаки і, звичайно, про ППО", — зазначив Єрмак.

У матеріалі сказано, що у Білому домі вирішили терміново коригувати свої плани, щоб зосередитись на відправленні в Україну генераторів та засобів ППО, серед яких додаткові ракети для вже поставлених комплексів NASAMS.

Представник Пентагону заявив журналістам, що може йтися про засоби ППО, які США можуть поставити Україні зараз.

Крім того, раніше голова ВП Єрмак у себе у Twitter писав, що Україна має відновити свої кордони станом на 1991 рік. Однак для того, щоб протистояти диктатурам, демократії повинні мобілізуватися.

"Щоб перемогти, наші збройні сили мають бути боєздатними. Наша інфраструктура має бути стійкою. Наші економіки мають бути гнучкими. Наша єдність має бути справжньою. Треба думати на кілька кроків уперед", — написав Єрмак.

Раніше Фокус писав, що США не будуть вносити РФ до списку країн-спонсорів тероризму. Таке рішення, за словами постпреда США при ОБСЄ Майкла Карпентера, може зашкодити не лише Вашингтону, а й Україні.

Ще нагадаємо, що НАТО обіцяє надати більше зброї Україні. У НАТО заявили, що не лише дадуть Україні додаткове озброєння, а й допоможуть відновити сильно пошкоджену енергетичну інфраструктуру.