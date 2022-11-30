"Мы изучаем все варианты": Украина ожидает поставок американских ПВО к концу года, — Ермак

По словам главы ОП, Украина еще обсуждает с США вопросы о поставках танков, самолетов и ракет большой дальности.

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Украина рассчитывает, что Соединенные Штаты дополнительно поставят средства ПВО уже к концу 2022 года. Также обсуждаются другие варианты военной помощи. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии сайту Financial Times.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена знает, что необходимо Украине сегодня, и что ей понадобится в будущем.

"Однако мы по-прежнему обсуждаем с ними ряд вопросов, которые, как мы считаем, требуется решить. Я говорю о танках, о ракетах большой дальности, о самолетах и, конечно, о ПВО", — отметил Ермак.

В материале сказано, что в Белом доме решили срочно корректировать свои планы, чтобы сосредоточиться на отправке в Украину генераторов и средств ПВО, среди которых дополнительные ракеты для уже поставленных комплексов NASAMS.

Представитель Пентагона заявил журналистам, что речь может идти о средствах ПВО, которые США могут поставить Украине сейчас.

Кроме того, ранее глава ОП Ермак у себя в Twitter писал, что Украина должна возобновить свои границы по состоянию на 1991-й год. Однако затем, чтобы противостоять диктатурам, демократии должны мобилизоваться.

"Чтобы победить, наши вооруженные силы должны быть боеспособными. Наша инфраструктура должна быть устойчива. Наши экономики должны быть гибкими. Наше единство должно быть подлинным. Надо думать на несколько шагов вперед", — написал Ермак.

Ранее Фокус писал, что США не будут вносить РФ в список стран-спонсоров терроризма. Такое решение, по словам постпреда США при ОБСЕ Майкла Карпентера, может навредить не только Вашингтону, но и Украине.

Еще напомним, что НАТО обещает предоставить больше оружия Украине. В НАТО заявили, что не только дадут Украине дополнительное вооружение, но и помогут восстановить сильно поврежденную энергетическую инфраструктуру.