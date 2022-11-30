"Компенсація за допомогу": в розвідці РФ заявили про плани Польщі щодо "анексії областей України"

Варшава побоюється, що НАТО домовиться з Кремлем щодо України без неї, і тому активно готується до захоплення трьох західних регіонів, заявив директор СЗР Наришкін.

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Польща "форсує підготовку до анексії" українських регіонів — Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей — як компенсацію за військову допомогу та надання допомоги біженцям. Про це російському агентству РИА Новости повідомив директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

"Польща — за інформацією, що надходить до Служби зовнішньої розвідки, — форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей України", — йдеться в публікації агентства.

Наришкін також заявив, що у Варшаві хочуть "щедру компенсацію від України" за надану їй військову та гуманітарну допомогу в умовах повномасштабної війни.

Водночас директор СЗР РФ додав, що керівництво Польщі хоче діяти "ініціативно та наполегливо" через нібито наявні побоювання про те, що партнери по НАТО протягом зими спробують домовитися з Кремлем, "не зважаючи на інтереси не тільки українців, а й поляків".

Нагадаємо, влітку Наришкін також стверджував, що влада Польщі на той момент нібито опрацьовувала сценарії фактичного розчленування України.

У травні цього року президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова стати гарантом безпеки та територіальної цілісності України у разі укладання відповідного договору.