Варшава опасается, что НАТО договорится с Кремлем по Украине без нее, и поэтому активно готовится к захвату трех западных регионов, заявил директор СВР Нарышкин.

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Польша "форсирует подготовку к аннексии" украинских регионов — Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей — в качестве компенсации за военную помощь и предоставления помощи беженцам. Об этом российскому агентству РИА Новости сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Польша — по поступающей в Службу внешней разведки информации — форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", — говорится в публикации агентства.

Нарышкин также заявил, что в Варшаве хотят "щедрую компенсацию от Украины" за предоставленную ей военную и гуманитарную помощь в условиях полномасштабной войны.

При этом директор СВР РФ добавил, что руководство Польши хочет действовать "инициативно и настойчиво" из-за якобы существующих опасений о том, что партнеры по НАТО на протяжении зимы попытаются договориться с Кремлем, "презрев интересы не только украинцев, но и поляков".

Напомним, летом Нарышкин также утверждал, что власти Польши на тот момент якобы прорабатывали сценарии фактического расчленения Украины.

В мае этого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова выступить гарантом безопасности и территориальной целостности Украины в случае заключения соответствующего договора.