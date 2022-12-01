Перекидання техніки: у Мелітополі окупанти заглушили мобільний зв'язок, — Федоров

У місті також виникла критична ситуація у медичній сфері, оскільки окупанти зайняли практично всі лікарні під шпиталі та казарми.

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Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що російські окупанти вже кілька днів глушать мобільний зв'язок у місті. За його словами, це відбувається в той час, коли через місто противник перекидає військову техніку і боєприпаси.

"Останні три дні в Мелітополі окупанти регулярно відключають мобільний зв'язок повністю, глушать його. Це вони зазвичай роблять, коли йде перекидання військової техніки та боєприпасів через місто. Вони вважають, що нашим спецслужбам тоді буде важче дізнаватися про цю інформацію, але це неправда", — пояснив Федоров.

Ситуація у сфері медицини

Також мер повідомив, що на тимчасово окупованій території Запорізької області виникла критична ситуація у сфері медичних послуг, оскільки практично в усіх лікарнях росіяни розмістили свої військові шпиталі чи казарми. З усіх лікарень працює лише Мелітопольська, але в ній також розміщують поранених окупантів.

"Мелітопольська лікарня сьогодні працює, але деякі відділення також окупували загарбники. І сьогодні, наприклад, колишню центральну районну лікарню чи дитячу лікарню окупанти повністю контролюють, розміщують там або поранених, або використовують як казарми", — розповів Федоров.

Крім того, місцевим жителям уже проблематично залишити Мелітополь, оскільки окупанти вже п'ятий день не випускають із міста чоловіків.

"Наші жителі страждають і виїхати їм також сьогодні дуже важко. Сьогодні п'ятий день окупанти не випускають чоловіків із тимчасово окупованої території через Василівку", — розповів Федоров.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Мелітополі російські військові влаштували стрілянину в місцевому кафе "Джокер". П'яні росіяни спочатку влаштували суперечку, яка закінчилася стріляниною. Унаслідок якої одна людина отримала поранення у плече.

У Мелітополі 15 листопада було скоєно замах на колишнього депутата місцевої міської ради Дмитра Трухіна, який співпрацював із росіянами. Мер міста Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибуху Трухін отримав травми та був доставлений до лікарні в дуже тяжкому стані.