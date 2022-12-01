Переброска техники: в Мелитополе оккупанты заглушили мобильную связь, — Федоров

В городе также возникла критическая ситуация в медицинской сфере, поскольку оккупанты заняли практически все больницы под госпитали и казармы.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты уже несколько дней глушат мобильную связь в городе. По его слова это происходит в то время, когда через город противник перебрасывает военную технику и боеприпасы.

"Последние три дня в Мелитополе оккупанты регулярно отключают мобильную связь полностью, глушат ее. Это они обычно делают, когда идет переброска военной техники и боеприпасов через город. Они считают, что нашим спецслужбам тогда будет труднее узнавать об этой информации, но это неправда", — пояснил Федоров.

Ситуация в сфере медицины

Также мэр сообщил, что на временно оккупированной территории Запорожской области возникла критическая ситуация в сфере медицинских услуг, так как практически во всех больницах россияне разместили свои военные госпитали или казармы. Из всех больниц работает только Мелитопольская, но в ней тоже размещают раненых оккупантов.

"Мелитопольская больница сегодня работает, но некоторые отделения также оккупировали захватчики. И сегодня, например, бывшую центральную районную больницу или детскую больницу оккупанты полностью контролируют, размещают там или раненых, или используют как казармы",- рассказал Федоров.

Кроме того местным жителям уже проблематично покинуть Мелитополь, поскольку оккупанты уже пятый день не выпускают из города мужчин.

"Наши жители страдают и уехать им также сегодня очень трудно. Сегодня пятый день оккупанты не выпускают мужчин с временно оккупированной территории через Васильевку", — рассказал Федоров.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе российские военные устроили перестрелку в местном кафе "Джокер". Пьяные россияне сначала устроили словесную перепалку, которая закончилась стрельбой. В результате которой один человек получил ранение в плечо.

В Мелитополе 15 ноября было совершено покушение на бывшего депутата местного городского совета Дмитрия Трухина, который сотрудничал с россиянами. Мэр города Иван Федоров сообщил, что в результате взрыва Трухин получил травмы и был доставлен в больницу очень тяжелом состоянии.