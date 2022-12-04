"Час підкилимної дипломатії закінчився": Данілов про гарантії безпеки для РФ (відео)

За словами секретаря РНБО, найкраща гарантія безпеки для Росії — це суд у Гаазі, оскільки він не передбачає страти.

Related video

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що найкраща гарантія безпеки для Європи та світу — це "денуклеаризована та демілітаризована" Росія. За його словами, з досвіду Будапештського меморандуму відомо, що якщо країна беззбройна, то вона не є небезпечною. Про це секретар РНБО написав у Facebook.

У своїй публікації Данілов зазначив, що настав час, коли гарантувати безпеку необхідно не для Росії, а від Росії. Водночас для РФ найкраща гарантія безпеки може бути надана на суді в Гаазі, оскільки через силу гуманізму європейської судової системи він не передбачає смертної кари.

Водночас Данілов вважає за неможливе будь-які угоди з керівництвом країни-агресора, а всі спроби посадити Україну за стіл переговорів із Путіним він назвав "підкилимною дипломатією, час якої закінчився".

"Країні-терористу і вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнберга — підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить "business as usual"? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої закінчився", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна знає ціну угодам, подібним до Будапештського меморандуму, тому Росія без зброї, у тому числі ядерної, є найкращою гарантією безпеки для Європи та світу в цілому.

Раніше Данілов в ефірі "Еспресо TV" висловився про Росію радикальніше. За його словами, РФ потрібно просто знищити, щоб вона перестала існувати як держава в нинішніх кордонах.

"Ми показали всьому світу, що не треба боятися тих, хто 30 років лякали світ, що вони такі сильні та на них треба зважати. Їх просто треба знищити, щоб вони перестали існувати як країна в тих межах, у яких вони існують", — заявив Данілов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після закінчення війни Росія має втратити ядерну зброю, оскільки вона не може перебувати в руках тих, хто на геополітичній арені абсолютно непередбачуваний.

В ефірі програми "Є питання" Олексій Данілов заявив, що росіяни навіть не уявляють, що на них чекає після перемоги України. За його словами, у Кремля немає шансів у цій війні, оскільки партнери України надають зброю, про постачання якої не говорять публічно.