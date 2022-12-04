"Время подковерной дипломатии закончилось": Данилов о гарантиях безопасности для РФ (видео)

По словам секретаря СНБО, лучшая гарантия безопасности для России — это суд в Гааге, поскольку он не предусматривает смертную казнь.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лучшая гарантия безопасности для Европы и мира — это "денуклеаризованная и демилитаризованная" Россия. По его словам, из опыта Будапештского меморандума известно, что если страна безоружна, значит она не опасна. Об этом секретарь СНБО написал в Facebook.

В своей публикации Данилов отметил, что пришло время, когда гарантировать безопасность необходимо не для России, а от России. В то же время для РФ лучшая гарантия безопасности может быть предоставлена на суде в Гааге, поскольку в силу гуманизма европейской судебной системы, он не предусматривает смертную казнь.

Вместе с тем Данилов считает невозможным какие-либо соглашения с руководством страны-агрессора, а все попытки усадить Украину за стол переговоров с Путиным он назвал "подковерной дипломатией, время которой закончилось".

"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга — подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает "business as usual"? Странная логика подковерной дипломатии, время которой закончилось", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина знает цену соглашениям, подобным Будапештскому меморандуму, поэтому Россия без оружия, в том числе ядерного, представляет собой лучшую гарантию безопасности для Европы и мира в целом.

Ранее Данилов в эфире "Еспресо TV" высказался о России более радикально. По его словам, РФ нужно просто уничтожить, чтобы она перестала существовать как государство в нынешних границах.

"Мы показали всему миру, что не нужно бояться тех, кто 30 лет пугали мир, что они такие сильные и с ними надо считаться. Их просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать как страна в тех границах, в которых они существуют", — заявил Данилов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после окончания войны Россия должна лишиться ядерного оружия, поскольку оно не может находиться в руках тех, кто на геополитической арене совершенно непредсказуемо.

В эфире программы "Есть вопросы" Алексей Данилов заявил, что россияне даже не представляют, что их ждет после победы Украины. По его слова у Кремля нет шансов в этой войне, так как партнеры Украины предоставляют оружие, о поставках которого не говорят публично.