Ракета, що впала в Молдові, точно має стосунок до РФ, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, росіяни не мають надсучасних ракет. А точність тих ракет, які вони "кидають", викликає питання, адже вони були зроблені багато років тому.

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У понеділок, 5 грудня, біля республіки Молдова впали залишки ракети С-300. Коментуючи інцидент, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ракета належить не українській, а російській стороні. Про це він говорив в ефірі українського телемарафону, що транслювався на YouTube.

За словами секретаря РНБО, російські військові так завдають ракетних ударів, що не лише Україна, а й сусідні країни не можуть бути в безпеці.

"Я не говоритиму, що там відбувалося на території Польщі, але щодо території Молдови, то ця ракета точно має стосунок до Російської Федерації. Ми розуміємо, ракети якого віку Росія починає кидати й наскільки вони точні, якщо вони "народилися" в один рік зі мною", — сказав Данілов.

Також секретар РНБО зазначив, що росіяни не мають надсучасних ракет, які могли б завдати істотної шкоди. Але навіть за ті удари, які РФ завдає по українській енергетичній інфраструктурі, вона нестиме відповідальність.

Данілов наголосив, що рано чи пізно і Україна, і Грузія стануть членами НАТО, оскільки необхідно захищатися від такого сусіда як Росія.

"Спільно з міжнародною спільнотою ми змусимо їх відповідати в Гаазі або в іншому місці, яке визначить світове співтовариство. Таке не може бути безкарним", — наголосив він.

Нагадаємо, 5 грудня під час масованого ракетного удару по Україні з боку РФ одна із ракет С-300 впала на території Молдови. Коментуючи інцидент, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що Росія несе терористичну загрозу сусіднім країнам і закликав західних союзників надати Україні сучасні системи ППО.