Упавшая в Молдове ракета точно имеет отношение к РФ, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, у россиян нет сверхсовременных ракет. А точность тех ракет, которые они "швыряют" — вызывают вопросы, ведь они были произведены много лет назад.

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В понедельник, 5 декабря, на территории республики Молдова упали останки ракеты С-300. Комментируя инцидент, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ракета принадлежит не украинской, а российской стороне. Об этом он говорил в эфире украинского телемарафона, который транслировался на YouTube.

По словам секретаря СНБО, российские военные так наносят ракетные удары, что не только Украина, но и соседние страны не могут быть в безопасности.

"Я не буду говорить, что там происходило на территории Польши, но что касается территории Молдовы, то эта ракета точно имеет отношение к Российской Федерации. Мы понимаем, ракеты какого возраста Россия начинает швырять, и насколько они точны, если они "родились" в один год со мной", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что у россиян нет сверхсовременных ракет, которые могли бы нанести существенный вред. Но даже за те удары, которые РФ наносит по украинской энергетической инфраструктуре, она будет нести ответственность.

Данилов подчеркнул, что рано или поздно и Украина и Грузия станут членами НАТО, поскольку необходимо защищаться от такого соседа как Россия.

"Совместно с международным сообществом мы заставим их отвечать в Гааге или в другом месте, которое определит мировое сообщество. Такое не может быть безнаказанным", – подчеркнул он.

Напомним, 5 декабря во время массированного ракетного удара по Украине со стороны РФ одна из ракет С-300 упала на территории Молдовы. Комментируя инцидент, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Россия несет террористическую угрозу соседним странам и призвал западных союзников предоставить Украине современные системы ПВО.