На окупованому Донбасі військова вантажівка розчавила маршрутку: 16 загиблих (відео)

За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Він вижив і перебуває в лікарні.

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На трасі між окупованим Шахтарськом і Торезом у Донецькій області сталася серйозна ДТП. Військова вантажівка врізалася в маршрутку. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Між двома містами сталася серйозна ДТП, унаслідок якої загинули 16 людей, ще 3 перебувають у критичному стані. Російська військова вантажівка перевозила військових, проте всі загиблі — це пасажири мікроавтобуса.

Окупаційна влада заявляє, що загинуло 16 і постраждало 4 особи. Спочатку йшлося про 5 постраждалих, але, ймовірно, один із них помер. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Сам він вижив і доставлений до лікарні, повідомляє телеграм-канал Mash.

Нагадаємо, 27 жовтня в Шахтарську "прилетіло" по нафтобазі. Окупанти заявляють про удари ЗСУ з HIMARS.

За день до цього, 26 жовтня в Шахтарську також горіли цистерни з паливом. Пожежа почалася після "прильоту снарядів".