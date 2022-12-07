На оккупированном Донбассе военный грузовик раздавил маршрутку: 16 погибших (видео)

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Он выжил и находится в больнице.

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На трассе между оккупированным Шахтерском и Торезе в Донецкой области произошло серьезное ДТП. Военный грузовик врезался в маршрутку. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Между двумя городами произошло серьезное ДТП, в результате которого погибло 16 человек, еще 3 находятся в критическом состоянии. Российский военный грузовик перевозил военных, однако все погибшие — это пассажиры микроавтобуса.

Оккупационные власти заявляют, что погибло 16 и пострадало 4 человека. Первоначально говорилось о 5 пострадавших, но, вероятно, один из них скончался. По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. Сам он выжил и доставлен в больницу, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, 27 октября в Шахтерске "прилетело" по нефетебазе. Оккупанты заявляют об ударах ВСУ из HIMARS.

За день до этого, 26 октября в Шахтерске также горели цистерны с топливом. Пожар начался после "прилета снарядов".