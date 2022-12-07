"Може статися апокаліпсис": Кличко попередив, що Київ можуть евакуювати на зимовий період

За словами мера, місто може залишитись без центрального опалення до весни. Тоді доведеться виводити воду з будівель, щоб не тріснули труби.

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Мер Києва Віталій Кличко попередив про сценарій "Апокаліпсису" для української столиці цієї зими, якщо російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі продовжаться. Він сказав, що мешканці мають бути готовими до евакуації. Про це пише Reuters.

"Київ може залишитися без світла, води та тепла. Може статися Апокаліпсис, як у голлівудських фільмах, коли неможливо жити в будинках через низьку температуру", — сказав Кличко журналістам.

За його словами, сили оборони України, а також комунальні служби та влада роблять все можливе, щоб цього не сталося. Однак у Києві не вистачає опалювальних притулків, щоб прийняти всі 3,6 млн жителів у разі, якщо буде відключено опалення.

"Наразі ми підготували приблизно 500 вузлів автономного теплопостачання… але для міста з населенням 3 мільйони осіб 500 точок — це ніщо", — сказав Кличко.

Він заявив, що місто може залишитися без центрального опалення до весни, а температура повітря може впасти до -15 градусів за Цельсієм. Тоді доведеться виводити воду з будівель, щоб не тріснули труби.

"А якщо ні, то вода може замерзнути і розірвати всю водопровідну мережу, а будівлі тоді будуть повністю непридатні для подальшого використання", — сказав Кличко.

Мер Києва закликав мешканців підготувати аварійні запаси їжі та води, а також мати напоготові одяг і документи для швидкого виїзду в разі відключення теплопостачання. Однак, за його словами, наразі немає потреби евакуюватися, оскільки в місті дефіцит електроенергії становить лише 20%.

Крім того, як пише Reuters, Віталій Кличко заявив, що в Києві значно більше вузлів опалення, ніж у будь-якому іншому місті України.

Раніше Фокус писав, що у ДТЕК назвали наслідки удару ЗС РФ по енергосистемі України. Енергетики продовжать екстрені відключення світла. У житлових будинках Києва, підключених до енерголіній критичної інфраструктури, світло вимикатимуть у ручному режимі.

Ще нагадаємо, що "Нафтогаз" розповів про пошкодження газової галузі України через ЗС РФ. За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, сьогодні пошкоджено 450 км газопроводів. А всього через ракетні атаки окупантів Україна втратила потужностей на суму майже 700 млн доларів.