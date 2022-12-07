"Может случиться апокалипсис": Кличко предупредил, что Киев могут эвакуировать на зимний период
По словам столичного градоначальника, город может остаться без центрального отопления до весны. Тогда придется уводить воду из зданий, чтобы не лопнули трубы.
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сценарии "Апокалипсиса" для украинской столицы этой зимой, если российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре продолжатся. Он сказал, что жители должны быть готовы к эвакуации. Об этом пишет Reuters.
"Киев может остаться без света, воды и тепла. Может случиться Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", — Кличко журналистам.
По его словам, силы обороны Украины, а также коммунальные службы и власти делают все возможное, чтобы этого не произошло. Однако в Киеве не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае, если будет отключено отопление.
"На данный момент мы подготовили около 500 узлов автономного теплоснабжения… но для города с населением 3 миллиона человек 500 точек — это ничто", — сказал Кличко.
Он заявил, что город может остаться без центрального отопления до весны, а температура воздуха может упасть до -15 градусов по Цельсию. Тогда придется уводить воду из зданий, чтобы не лопнули трубы.
"В противном случае вода может замерзнуть и разорвать всю водопроводную сеть, а здания тогда будут полностью непригодны для дальнейшего использования", — сказал Кличко.
Мэр Киева призвал жителей подготовить аварийные запасы еды и воды, а также иметь наготове одежду и документы для быстрого выезда в случае отключения теплоснабжения. Однако, по его словам, в настоящее время нет необходимости эвакуироваться, поскольку в городе дефицит электроэнергии составляет всего 20%.
Кроме того, как пишет Reuters, Виталий Кличко заявил, что в Киеве значительно больше узлов отопления, чем в любом другом городе Украины.
Ранее Фокус писал, что в ДТЭК назвали последствия удара ВС РФ по энергосистеме Украины. Энергетики продолжат экстренные отключения света. В жилых домах Киева, подключенных к энерголиниям критической инфраструктуры, свет будут выключать в ручном режиме.
Еще напомним, что "Нафтогаз" рассказал о повреждениях газовой отрасли Украины из-за ВС РФ. По словам главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, сегодня повреждены 450 км газопроводов. А всего из-за ракетных атак оккупантов Украина потеряла мощностей на сумму около 700 млн долларов.