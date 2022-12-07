Повернення до кордонів 1991-го року недостатньо: у Зеленського розповіли, чим завершиться війна

Російські війська мають відвести свої сили на 50-100 км від кордону в межах її демілітаризації, заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Збройні сили РФ мають відійти від українського кордону на 50-100 кілометрів для демілітаризації прикордоння — так завершиться повномасштабна війна. Про це в ефірі телемарафону в середу, 7 грудня, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Я вважаю, що війна проходитиме так: буде чітка конвенційна війна, в процесі якої Росія поступово негативно проявлятиме свої наступальні можливості, тобто поступово відступатиме до кордонів Росії 1991-го року", — сказав Подоляк.

Представник ОП додав, що війна не завершиться виходом Сил оборони на кордони України — далі має бути демілітаризація прикордонної зони.

"Відійдуть російські військовослужбовці на кілометрів 50-100 від кордону. Так далі розвиватимуться події, що стосуються війни", — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що після перемоги України у війні Російська Федерація має втратити всю ядерну зброю, оскільки вона не може перебувати на території держави, яка поводиться на геополітичній арені абсолютно непередбачувано.

Тим часом, Аббас Галямов, колишній спічрайтер російського президента Володимира Путіна, з посиланням на джерела повідомив, що в РФ готують план евакуації керівництва Кремля з країни на випадок поразки у війні проти України.