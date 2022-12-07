Возвращения к границам 1991-го года недостаточно: у Зеленского рассказали, чем завершится война

Российские войска должны будут отвести свои силы на 50-100 км от границы в рамках ее демилитаризации, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Вооруженные силы РФ должны будут отойти от украинской границы на 50-100 километрах для демилитаризации приграничья — таким образом завершится полномасштабная война. Об этом в эфире телемарафона в среду, 7 декабря, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я считаю, что война будет проходить следующим образом: будет четкая конвенционная война, в ходе которой Россия будет постепенно отрицательно проявлять свои наступательные возможности, то есть постепенно отступать к границам России 1991-го года", — сказал Подоляк.

Представитель ОП добавил, что война не завершится выходом Сил обороны на границы Украины — далее должна последовать демилитаризация приграничной зоны.

"Отойдут российские военнослужащие на километров 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события, касающиеся войны", — добавил советник главы ОП.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что после победы Украины в войне Российская Федерация должна лишиться всего ядерного оружия, так как оно не может находиться на территории государства, которое ведет себя на геополитической арене совершенно непредсказуемо.

Тем временем Аббас Галямов, бывший спичрайтер российского президента Владимира Путина, со ссылкой на источники сообщил, что в РФ готовят план эвакуации руководства Кремля из страны на случай поражения в войне против Украины.