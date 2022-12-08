Від кордонів РФ до Донецької області: як виглядає лінія зміцнення ворога на Донбасі (фото)

Фортифікаційні споруди покликані зупинити наступ української армії на окуповані території. Проте експерти вважають, що ЗСУ зможуть їх знищити або навіть просто "посунути".

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Декілька фінських журналістів нанесли на карту всю лінію зміцнення військ РФ на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє один із авторів Джон Холін.

Команда з трьох осіб нанесла на карту всі відомі лінії зміцнення російських військ, які споруджуються за лінією фронту. Всі дані були отримані на основі супутникових знімків Sentinel.

Фортифікаційні споруди охопили практично всю Луганську область з Троїцького до Сєверодонецька та від Сєвєродонецька на південь до Донецької області до Мироновського.

Аналітики припускають, що подолати їх для ЗСУ буде складним завданням. У той самий час у лісовому масиві укріплень чи нема, чи їх не вдається зафіксувати з допомогою супутника. Лісові райони оточують район Сєвєродонецька-Лисичанська.

Чи можуть "зуби дракона" зупинити ЗСУ?

2 грудня голова Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко у коментарі "Схемам" заявив, що в РФ роблять лише "зуби дракона". Зазвичай, за бетонними пірамідами повинні йти протитанкові рови, а перед пірамідами — мінне поле.

[ + – ] "Зуби дракона" у Луганській області

"Зуби, зроблені росіянами виглядають незграбно, тому що крім того, що їх можна просто об'їхати, у розпорядженні Збройних сил України є техніка, яка може розсунути ці "пірамідки, а також зброя, яка може їх просто знищити", — заявив Мусієнко.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Бєлгородській області РФ почали облаштовувати протитанкові піраміди через побоювання наступу ЗСУ.

Перші повідомлення про спорудження протитанкової лінії оборони на Луганщині з'явилися на початку жовтня. Її також називають "лінією Вагнера".