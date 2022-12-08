От границ РФ до Донецкой области: как выглядит линия укрепления врага на Донбассе (фото)

Фортификационные сооружения призваны остановить наступление украинской армии на оккупированные территории. Однако эксперты считают, что ВСУ смогут их уничтожить или даже просто "подвинуть".

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Несколько финских журналистов нанесли на карту всю линию укрепления войск РФ на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает один из авторов Джон Холин.

Команда из трех человек нанесла на карту все известные линии укрепления российский войск, которые сооружаются за линией фронта. Все данные были получены на основе данных спутниковых снимков Sentinel.

Фортификационные сооружения охватили практически всю Луганскую область из Троицкого до Северодонецке и от Северодонецка южнее к Донецкой области до Мироновского.

Аналитики предполагают, что преодолеть их для ВСУ будет сложной задачей. В то же время в лесном массиве укрплений либо нет, либо их не удается зафиксировать при помощи спутника. Лесные районы окружают район Северодонецка-Лисичанска.

Могут ли "зубы дракона" остановить ВСУ?

2 декабря глава Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко в комментарии "Схемам" заявил, что в РФ делают только "зубы дракона". Обычно за бетонными пирамидами должны идти противотанковые рвы, а перед пирамидами — минное поле.

[ + – ] "Зубы дракона" в Луганской области

"Зубы выполненные россиянами, выглядят неуклюже, потому что кроме того, что их можно просто объехать, в распоряжении Вооруженных сил Украины есть техника, которая может раздвинуть эти "пирамидки, а также оружие, которое может их просто уничтожить", — заявил Мусиенко.

Напомним, в конце октября в Белгородской области РФ начали обустраивать противотанковые пирамиды из-за опасений наступления ВСУ.

Первые сообщения о сооружении противотанковой линии обороны в Луганской области появились в начале октября. Ее также называют "линией Вагнера".