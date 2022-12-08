У РФ вигадали новий фейк про нагороди за вбитих російських солдатів, — Генштаб ЗСУ

На російській території заявляють, що за ліквідованих солдатів ЗС РФ призначили винагороду до 1 тисячі доларів.

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На території РФ поширюють нову неправдиву інформацію, що за вбивство військових ЗС РФ видають нагороду. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на території країни-агресора поширюється інформація, спрямована на дискредитацію військово-політичного керівництва України. Для цього наводяться "докази", що за знищення російських військових видають винагороду від 700 до 1000 доларів США (від 25 620 до 36 600 гривень за курсом НБУ).

Також у Генштабі заявляється, що на тимчасово окупованій Луганщині ворог проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після їхнього проведення родичам загиблих військових відмовляють у нарахуванні компенсації за загибель у розмірі 3 млн рублів, оскільки підрозділ могли розформувати, а через це немає законних обґрунтувань для виплат коштів.

Водночас у звіті вказують, що підрозділи української армії та артилерії за сьогодні (8 грудня) уразили 5 пунктів управління та 8 районів зосередження особового складу й техніки ворога.

Нагадаємо, у Бєлгородській області російський солдат убив свого товариша зі служби, оскільки прийняв його за українського диверсанта.

В українській розвідці повідомлялося, що РФ готується до поразки у війні та мобілізації 17-річних. Їм заборонили виїзд із окупованих територій України.