В РФ придумали новый фейк о наградах за убитых российских солдат, – Генштаб ВСУ

На российской территории заявляют, что за ликвидированных солдат ВС РФ назначили вознаграждение до 1 тысячи долларов.

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На территории РФ распространяют новую неправдивую информацию, что за убийство военных ВС РФ выдают награду. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что на территории страны-агрессора распространяется информация, которая направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины. Для этого приводятся "доказательства", что за уничтожение российских военных выдают вознаграждение от 700 до 1000 долларов США (от 25 620 до 36 600 гривен по курсу НБУ).

Также в Генштабе заявляется, что на временно оккупированной Луганщине враг проводит реорганизацию отдельных подразделений. После их проведения родственникам погибшим военных отказывают в начислении компенсации за гибель в размере 3 млн рублей. Так как подразделение могли расформировать, а из-за этого отсутствуют законные обоснования для выплат средств.

При этом в отчете указывают, что подразделения украинской армии и артиллерии за сегодняшний день (8 декабря) поразили 5 пунктов управления и 8 районов сосредоточения личного состава и техники врага.

Напомним, в Белгородской области российский солдат убил своего сослуживца так как принял его за украинского диверсанта.

В украинской разведке сообщалось, что РФ готовится к поражению войне и мобилизации 17-летних. Им запретили выезд из оккупированных территорий Украины.