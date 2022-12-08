Досить на кілька днів війни, як в Україні: у Польщі низькі запаси всіх боєприпасів

Польська армія радикально збільшила закупівлю техніки після початку повномасштабної війни в Україні, але ще не укладає довгострокові контракти на виробництво боєприпасів. Тому потрібні снаряди та набої всіх калібрів, щоб їх вистачило хоча б на 90 днів.

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Повномасштабна війна в Україні не спонукала Польщу укласти довгострокові контракти на постачання боєприпасів в армію. Про це повідомляє польська Defence 24.

У Міноборони практикують короткострокові замовлення на невеликі партії боєприпасів для Збройних Сил країни. Однак вони не забезпечують достатніх постачань для армії та не призводять до інвестицій у виробництво. Тому якщо в Польщі не змінять ситуацію, то їй доведеться стати в чергу до іноземних постачальників, які не справляються із запитами.

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Один із основних уроків у російсько-українській війні — боєприпасів витрачено набагато більше, ніж передбачалося в усіх аналізах. Якщо раніше вважалося, що без війни потрібно мати запаси боєприпасів на 30 днів боїв, то зараз йдеться про 180 днів, щоб розгорнути оборонне виробництво.

Війна в Україні призвела до різкого зростання попиту на всі види боєприпасів: від дорогих високоточних ракет до патронів усіх калібрів. Провідні країни НАТО й експортери зброї — Франція, Німеччина та США — вже стикаються з голодом боєприпасів.

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У Польщі, як зазначає автор тексту, висновків не зробили. Армія не укладає довгострокових контрактів на придбання боєприпасів. Великі замовлення роблять тільки з купівлі зарубіжної бронетехніки й артилерії. Якщо в Міноборони планують радикально розширювати армію технікою, то вже зараз треба збільшувати виробничі потужності.

Зокрема, Польщі потрібні:

155-мм боєприпаси, у тому числі високоточні;

122-мм боєприпаси;

120 і 98-мм міни;

радянські 152 та 122-мм боєприпаси;

120 і 125-мм танкові снаряди.

У 2019 році Польща уклала контракт на постачання 24 тисяч 155 мм боєприпасів, проте його виконували 3 роки. А така кількість боєприпасів в Україні йде за тиждень боїв. Ракет для ПТРК Javelin і Spike у Польщі всього 200 та 2000 відповідно, а досвід російсько-української війни показав, що потрібно щонайменше 10 тисяч одиниць такого озброєння для перших місяців повномасштабного протистояння.

Однак є й позитивний приклад: Польща робила до 300 пострілів для ПЗРК "Грім" минулого року. Ухвалили рішення подвоїти виробництво, а до 2024 року наростити його до 1500 ракет щороку.

Нагадаємо, Словаччина передасть Україні боєприпаси для авіації та артилерії, а також зимове спорядження.

Також повідомлялося, що Польща передала Україні модернізовані ЗРК С-125.