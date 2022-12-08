Хватит на несколько дней войны как в Украине: в Польше низкие запасы всех боеприпасов

Польская армия радикально увеличила закупку техники после начала полномасштабной войны в Украине, но все еще не заключает долгосрочные контракты на производство боеприпасов. Поэтому нужны снаряды и патроны всех калибров, чтобы их хватило хотя бы на 90 дней.

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Полномасштабная война в Украине не побудила Польшу заключить долгосрочные контракты на поставки боеприпасов в армию. Об этом сообщает польский Defence 24.

В Минобороны практикуют краткосрочные заказы на небольшие партии боеприпасов для Вооруженных сил страны. Однако они не обеспечивают достаточных поставок для армии и не приводят к инвестициям в производство. Поэтому, если в Польше не изменят ситуацию, то ей придется стать в очередь к иностранным поставщикам, которые не справляются с запросами.

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Один из основных уроков в российско-украинской войне — боеприпасов израсходуется намного больше, чем предполагалось во всех анализах. Если ранее считалось, что без войны нужно иметь запасы боеприпасов на 30 дней боев, то сейчас речь идет о 180 днях, чтобы развернуть оборонное производство.

Война в Украине привела к резкому росту спроса на все виды боеприпасов от высокоточных дорогих ракет до патронов всех калибров. Ведущие страны НАТО и экспортеры оружия Франция, Германия и США уже сталкиваются с голодом боеприпасов.

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В Польше, как отмечает автор текста, выводы не сделали. Армия не заключает долгосрочных контрактов для приобретения боеприпасов. Крупные заказы делаются только на большие заказы по покупке зарубежной бронетехники и артиллерии. Если в Минобороны планируют радикально расширять армию техникой, то уже сейчас нужно увеличивать производственные мощности.

В частности, Польше нужны:

155-мм боеприпасы, в том числе высокоточные;

122-мм боеприпасы;

120 и 98-мм мины;

советские 152 и 122-мм боеприпасы;

120 и 125-мм танковые снаряды.

В 2019 году Польша заключила контракт на поставку 24 тысяч 155-мм боеприпасов, однако его выполняли 3 года. А такое количество боеприпасов в Украине уходит за неделю боев. Ракет для ПТРК Javelin и Spike в Польше всего 200 и 2000 соответственно, а опыт российско-украинской войны показал, что нужно минимум 10 тысяч единиц такого вооружения для первых месяцев полномасштабного противостояния.

Однако есть и позитивный пример: Польша производила до 300 выстрелов для ПЗРК "Гром" в прошлом году. Было принято решение удвоить производство, а к 2024 году нарастить его до 1500 ракет каждый год.

Напомним, Словакия передаст Украине боеприпасы для авиации и артиллерии, а также зимнее снаряжение.

Также сообщалось, что Польша передала Украине модернизированные ЗРК С-125.