Уже работают: Польша передала Украине модернизированные ЗРК (фото)

Польские зенитно-ракетные комплексы С-125 "Newa SC", вероятно, были переданы в Украину еще летом. Однако ни одна из сторон не делала официальных заявлений по этому поводу.

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В сети появился первый снимок зенитно-ракетных комплексов С-125 "Newa SC" в Украине, которые ранее были переданы Польшей. Фото было опубликовано Telegram-каналом NMFTE.

Предположительно, польские ЗРК поступили в Украину еще несколько месяцев назад. Об этом говорят погодные условия, запечатленные на снимке. Авторы публикации отмечают, что поставки С-125 "Newa SC" для ЗСУ не разглашались ни украинский ни польской сторонами.

[ + – ] С-125 "Newa SC" в Украине

С-125 "Newa SC"

Зенитно-ракетные комплексы С-125 "Newa SC" являют собой модернизированную версию советского ЗРК С-125 "Нева-М" 60-годов. Вооружение был разработано для противостояния воздушным целям, достигающих высоты в 20-18000 метров. Дальность работы ЗРК составляет 3,5-25 километров.

В результате принятой в конце 90-х годов властями Польши "Концепции развития вооруженных сил до 2012 года", комплексы С-125 прошли два этапа модернизации.

В рамках первого этапа пусковая установка была вмонтирована на мобильную платформу от танка Т-55. Антенная система, была размещена на колесном шасси от ракетной системы "Склад".

Следующим этапом стало оснащение комплекса двумя процессорами для обработки информации о курсе цели и ракет. Таким образом ЗРК способны обнаружить воздушную цель в условиях радиолокационного подавления. Кроме того, модернизация позволила увеличить дальность выявление целей.

Напомним, что Польша отказалась от немецких систем Patriot и истребителей Eurofighter в пользу Украины. Глава Минобороны Польши предложил разместить батареи Patriot вдоль западной границы Украины.

Фокус также писал о том, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат оценил значение систем Patriot для оборонной способности Украины. Он отметил, что благодаря большому радиусу действия, страны НАТО могут не поставлять ЗРК Patriot в Украину, а расположить их на территории приграничных стран.

Еще мы писали, что в Польше начались учения на танках Abrams под руководством Соединенных Штатов. До этого польские военнослужащие обучались на специальных тренажерах.