Уже працюють: Польща передала Україні модернізовані ЗРК (фото)

Польські зенітно-ракетні комплекси С-125 "Newa SC", ймовірно, передали в Україну ще влітку. Проте жодна із сторін не робила офіційних заяв із цього приводу.

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У мережі з'явився перший знімок зенітно-ракетних комплексів С-125 "Newa SC" в Україні, які раніше були передані Польщею. Фото було опубліковано Telegram-каналом NMFTE.

Імовірно, польські ЗРК надійшли в Україну ще кілька місяців тому. Про це говорять погодні умови, зафіксовані на знімку. Автори публікації зазначають, що постачання С-125 "Newa SC" для ЗСУ не розголошувалося ні українською, ні польською сторонами.

[ + – ] С-125 "Newa SC" в Україні

С-125 "Newa SC"

Зенітно-ракетні комплекси С-125 "Newa SC" є модернізованою версією радянського ЗРК С-125 "Нева-М" 60-років. Озброєння було розроблено для протистояння повітряним цілям, що досягають висоти 20-18000 метрів. Дальність роботи ЗРК становить 3,5-25 км.

В результаті прийнятої наприкінці 90-х років владою Польщі "Концепції розвитку збройних сил до 2012 року" комплекси С-125 пройшли два етапи модернізації.

У рамках першого етапу пускову установку було вмонтовано на мобільну платформу від танка Т-55. Антенна система була розміщена на колісному шасі від ракетної системи "Склад".

Наступним етапом стало оснащення комплексу двома процесорами для обробки інформації про курс цілі та ракет. Таким чином, ЗРК здатні виявити повітряну ціль в умовах радіолокаційного придушення. Окрім того, модернізація дозволила збільшити дальність виявлення цілей.

Нагадаємо, що Польща відмовилася від німецьких систем Patriot та винищувачів Eurofighter на користь України. Глава Міноборони Польщі запропонував розмістити батареї Patriot вздовж західного кордону України.

Фокус також писав про те, що речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оцінив значення систем Patriot для оборонної спроможності України. Він зазначив, що завдяки великому радіусу дії країни НАТО можуть не постачати ЗРК Patriot в Україну, а розташувати їх на території прикордонних країн.

Ще ми писали, що у Польщі розпочалися навчання на танках Abrams під керівництвом Сполучених Штатів. До цього польські військовослужбовці навчалися на спеціальних тренажерах.