Є загроза бактеріального зараження: у Чорнобаївці масовий мор птахів через ЗС РФ (фото)

Обстріли ЗС РФ призвели до знеструмлення птахоферми "Чорнобаївська", де до війни жили понад 4 млн птахів. Частину з них поховали у викопаному котловані.

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Херсонська прокуратура розпочала розслідування за фактом масового мору птахів у Чорнобаївці через обстріл ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Відомо, що в березні через російські удари птахоферма, на якій було понад 4 млн птахів, залишилася без світла. Через це стало неможливо годувати курей і підтримувати санітарний режим, що призвело до масового вимирання тварин.

"Під час огляду на території птахоферми знайдено місце поховання загиблого птаха – котлован глибиною 3 метри та площею 1 880 м кв", — розповіли в прокуратурі.

Також правоохоронці уточнили, що взяли зразки для дослідження, адже через дії ЗС РФ є загроза бактеріального зараження значної території.

Відомо, що наразі розслідування проводять за ст. 441 КК України (екоцид).

[ + – ] Птахофабрика "Чорнобаївська"

[ + – ] Птахофабрика "Чорнобаївська"

[ + – ] Птахофабрика "Чорнобаївська"

Нагадаємо, Фокус писав про загрозу екологічної катастрофи на початку березня. Тоді компанія-власник говорила про загрозу масового вимирання птахів через голод: обстріли ЗС РФ призвели не тільки до знеструмлення птахоферми, але й неможливості підвозити тваринам комбікорм. Окремою проблемою тоді було вивезти чи утилізувати вже готову продукцію.

У зв'язку з цим у Мінагрополітики були змушені укласти меморандум з асоціацією "Союз птахівників України", спрямований на стабілізацію цін на яйця.