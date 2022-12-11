США не підштовхують Україну до операцій усередині РФ, — Білий дім

Вашингтон, як зазначають в адміністрації Джо Байдена, не заохочує і не підтримує завдання ударів по об'єктах у тилу РФ, а військова допомога, що поставляється Україні, призначена тільки для звільнення територій.

Related video

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю ABC заявив, що США не заохочують ескалацію військового конфлікту в Україні, оскільки це не приносить користі ні українському народу, ні інтересам Вашингтона.

Заява Кірбі прозвучала в контексті серії ударів, які були нещодавно завдані по російським аеродромам "Енгельс" і "Дягілєво". За словами американського чиновника, Білий дім не заохочує і не підтримує подібні операції українських військових на території РФ.

"Я дозволю українським збройним силам самим говорити про свої операції. Ми не заохочуємо і не підтримуємо українські операції на території Росії. Ми намагаємось переконатися, що вони зможуть захистити свою територію та відвоювати свої землі в Україні", — заявив Кірбі.

Також представник Білого дому зазначив, що з моменту початку воєнних дій Сполучені Штати веде моніторинг ризиків ескалації конфлікту, оскільки у Вашингтоні вважають, що загострення ситуації в Україні не принесе жодної користі українцям та росіянам, а також не буде корисним для інтересів США.

Водночас Кірбі наголосив, що на тлі недавніх заяв президента Володимира Путіна, який "повний рішучості продовжувати війну проти України", Вашингтон оголосив про збільшення обсягів військової допомоги Україні для захисту своїх територій.

Важливо

Путін скаженіє. Що відбувається в Кремлі після того, як дрони ЗСУ вдарили по аеродромах Росії

"Важко точно сказати, про що Путін думає в той чи інший момент, а намагатися проникнути в його мозок — дурне заняття. Ми судимо про нього з його дій. І те, що ми бачимо на місцях, — це людина, яка сповнена рішучості продовжувати війну проти України. Саме тому в п'ятницю ми оголосили про збільшення допомоги в галузі безпеки українським збройним силам, щоб вони продовжували відвойовувати свої території", — наголосив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки удару по авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області. На фото видно розкидані об'єкти біля бомбардувальника Ту-22М та сліди вогню на ньому, що говорить про ймовірне пошкодження літака.

Коментуючи удари по російських аеродромах, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що інциденти стали новим витком у війні РФ проти України. Проте Україна має повне право захищати своїх людей та територію від російської агресії.